Стенд Подмосковья открылся на форуме «Путешествуй!» на ВДНХ

В День России на туристическом форуме «Путешествуй!», который проходит на ВДНХ, открылся стенд Подмосковья.

В центре экспозиции мультимедийного стенда региона — медиа-куб, который в 3D-формате презентует туристические маршруты и места для досуга в Подмосковье в этом летнем сезоне. Рядом расставлены шезлонги, плетеная мебель и сапборды — они создают атмосферу уюта и пляжного отдыха. Стенд региона посетил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко, сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Во время работы форума «Путешествуй!» на стенде представят также различные экскурсионные программы от подмосковных муниципалитетов. Как отметил первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн, каждый год турпоток в Подмосковье растет, эти показатели уже превысили двадцать миллионов человек в год.

«Каждый турист для нас очень важен. Мы благодарны Дмитрию Николаевичу Чернышенко за ту поддержку, которую федеральное правительство оказывает Московской области. У нас большая программа субсидирования по развитию глэмпингов — небольших отелей, которые вписаны в природу и позволяют быстро наращивать номерной фонд. Это значит, что еще больше туристов смогут приехать к нам в Подмосковье», — отметил Илья Бронштейн.

Кроме того, в этом году была запущена традиционная программа «Лето в Подмосковье», напомнил, в свою очередь, министр культур и туризма Московской области Василий Кузнецов. Жителей и гостей региона ждет большое количество отелей, парков, глэмпингов, пляжей и различных фестивалей, в том числе «Джазовые сезоны», «Достоевский», «Учитель и ученики».

Фото: [ Сергей Хакимов ] Фото: [ Сергей Хакимов ] Фото: [ Сергей Хакимов ]

«На нашем стенде в рамках форума «Путешествуй!» мы показываем весь туристический потенциал Московской области: что можно посетить, куда поехать. Все эти объекты также представлены на главном туристическом портале Подмосковья», — сказал министр.

Туристический форум «Путешествуй!» проходит на полях выставки «Россия». Там на стенде Подмосковья организованы тематические мастер-классы и викторины, посвященные Дню России. Кроме того, в рамках мероприятия организовано голосование за лучший стенд. Поддержать Московскую область можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что девяносто парков региона подготовили мероприятия ко Дню России.