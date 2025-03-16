Стендап-комик Останин пойдет под суд за высмеивание участника СВО

Стендап-комик Артемий Останин во время выступления в Москве позволил себе негативные и оскорбительные высказывания в адрес участника спецоперации.

Информация об этом появилась в сети Интернет.

По данному факту в отношении Останина возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства совершения преступления.

Ранее сообщалось о том, что мужчины избили ветерана СВО с инвалидностью в Петербурге, называя «русской свиньей».