Стендап-комик Останин пойдет под суд за высмеивание участника СВО
Оскорбление бойца СВО обернулось для стендап-комика Останина уголовным делом
Фото: [flickr.com]
Стендап-комик Артемий Останин во время выступления в Москве позволил себе негативные и оскорбительные высказывания в адрес участника спецоперации.
Информация об этом появилась в сети Интернет.
По данному факту в отношении Останина возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.
Следователям предстоит выяснить все обстоятельства совершения преступления.
Ранее сообщалось о том, что мужчины избили ветерана СВО с инвалидностью в Петербурге, называя «русской свиньей».