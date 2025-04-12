В Донецке есть кафе «Титул», где отдают дань уважения украинскому боксёру Усику. В интерьере заведения можно увидеть его фотографии с автографами, а в меню есть специальный коктейль, названный в его честь. На это со ссылкой на подписчиков из числа местных жителей указала в своем Телеграм-канале российская актриса и общественный деятель Яна Поплавская.

По словам Поплавской, сотрудник кафе в Донецке на вопрос о том, когда Усика исключат из меню, ответил: «Никогда. Мы не вмешиваемся в политику».

Как подчеркнула актриса, это не политические действия, а борьба против русских, против жителей Донбасса и против всей Российской Федерации.

«Уверена, что жители Донецка, защитники Донбасса, власти ДНР в кратчайшие сроки разберутся, почему владелец кафе не только сам восторгается украинским нацистом Усиком, но и навязывает свой восторг дончанам, до сих пор страдающим от убийственной русофобии киевского режима», — пишет Поплавская.

В своём сообщении она прикрепила фотографию кафе, где в честь Усика устраивают настоящий праздник. В этом сообщении она также напомнила, что боксер неоднократно оскорблял жителей Донецка, называя их «свиньями и собаками», и обещал вернуть город в состав Украины.

«Россию Усик называет врагом всего мира», — подытожила Поплавская.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Поветкин уволился с поста замгубернатора Вологодской области.