Чтобы серое вещество не усыхало: разбираемся, почему занятия музыкой могут стать спасением для пожилых людей

Не секрет, что с возрастом мы усыхаем. Это касается не только нашего тела, но и мозга: серое вещество серьезно теряет в объеме. Это вызывает ухудшение когнитивных способностей, проблемы с речью и памятью. Помочь может музыка.

Конечно, прослушивание музыки тоже очень полезно, оно помогает снять стресс и поднимает настроение. Но чтобы остановить деградацию мозга необходима стать не просто слушателем, а своего рода музыкантом.

«Недавнее исследование зарубежных ученых, опубликованное в Neuroimage: Reports, доказывает, что благодаря занятиям музыкой объема серого вещества увеличивается. Благодаря этому улучшается помять. Таким образом, обучение игре на музыкальном инструменте может быть даже профилактикой болезни Альцгеймера, – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-геронтолог Елизавета Златова.

По словам врача, заниматься нужно 4-5 раз в неделю самостоятельно по 30 минут. А также раз в неделю под руководством профессионального учителя. Именно столько занимались участники эксперимента. И у всех результаты МРТ были воодушевляющие.

«Кончено, состояние мозга зависит и от множества других факторов. Отсутствие стресса, физическая активность, насыщенная социальная жизнь и правильное питание также имеют огромное значение», - заключила эксперт.

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