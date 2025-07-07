Стилист Лисовец назвал способы выбирать гардероб осознанно

Даже самые стильные люди совершают ошибки при покупке вещей, признается известный стилист Владислав Лисовец. В интервью радио Sputnik он объяснил , как выбирать одежду осознанно, чтобы не тратить деньги зря.

По его словам, в качестве разумного шопинга не следует гнаться за яркостью, поскольку стремление выделиться часто приводит к покупке вещей, которые потом не носятся. Также перед покупкой нужно подумать, с чем и куда вы будете носить новую вещь.

Эксперт добавил, что среди актуальных трендов это сезона — мини-юбки и открытое тело, широкие плечи, брюки разных фасонов, крупные очки и яркая помада.

По его мнению, стиль — это не бездумное следование моде, а осознанный выбор. Прежде чем купить очередную вещь, стоит спросить себя: «Где и с чем я буду это носить?» Такой подход сэкономит бюджет и сделает образ по-настоящему гармоничным. Осознанное потребление — тренд, который помогает не только выглядеть лучше, но и тратить деньги с умом.

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