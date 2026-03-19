Стилист рассказала, с чего начать обновление гардероба к новому сезону

Предприниматель и стилист Гаянэ Сергеева сообщила « Газете.Ru », что обновление гардероба к новому сезону стоит начинать не с покупок, а с детального разбора уже имеющихся вещей.

По словам эксперта, первым этапом должна стать полная ревизия одежды: необходимо достать зимние и прошлогодние весенние вещи и оценить, насколько часто они использовались, сохранили ли актуальный внешний вид и соответствуют ли нынешнему стилю владельца. Предметы гардероба, которые больше не используются или вызывают ощущение привязанности к прошлому этапу жизни, рекомендуется убрать.

Отдельно стилист советует отказаться от одежды, оставленной «на потом» или с расчетом на изменение фигуры, поскольку такие вещи, по ее мнению, создают ненужное психологическое давление.

Следующим шагом Сергеева называет формирование продуманного списка покупок. Она рекомендует заранее определить недостающие элементы гардероба и оценить, как новые вещи будут сочетаться с уже существующими комплектами. Для этого полезно примерять образы, фотографировать их и принимать решение о покупке не сразу.

Среди модных ориентиров весны 2026 года эксперт выделяет многослойность, сочетание различных фактур, прозрачные ткани и кружево. В числе актуальных базовых вещей — лаконичные пальто мягких оттенков, широкие брюки с высокой посадкой и вязаные изделия городского формата.

В цветовой палитре сезона, по ее оценке, лидируют масляный желтый, карамельный, шоколадный, мятный и пыльно-розовый. Оптимальной формулой гардероба специалист считает сочетание 70% базовых вещей, 20% трендов и 10% нестандартных решений.

