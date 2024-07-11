Стилист Шеманаева рассказала, как бороться с жирностью волос летом

Топ-стилист Марина Шеманаева в беседе с gazetametro.ru рассказала, как сохранить голову чистой во время жары и какой уход предпочтительнее в летний сезон.

Летом сальные железы начинают выделять больше себума, что закономерно приводит в жирности кожи головы и корней волос. Дополнительно шевелюру истончает сухой воздух и ультрафиолетовые лучи, и кончики больше секутся.

Специалист не рекомендует людям с нормальным типом волос переходить на шампунь для жирного типа даже летом. Достаточно хорошо промывать кожу головы, тщательно массируя. Единственное, что желательно поменять уходовые средства на увлажняющие. Шеманаева отметила, что они не должны перегружать волосы и не вредить структуре.

Укладку делать лучше средствами с мелкодисперсным распылением, а после завершить формирование прически сухим шампунем. Так волосы будут дольше чистыми и хорошо продержат заданную форму.

Обязательным условием для заботы о волосах является головной убор. Важно также использовать спрей с SPF. Горячие инструменты для укладки желательно отложить в сторону или ограничить их использование. Предпочтительнее выбирать холодный режим фена.

Если дать волосам долгожданное увлажнение и регулярно о них заботиться, то они будут дольше оставаться здоровыми и чистыми.

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