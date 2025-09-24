Стилистка назвала главные тренды осени

Известная американская стилистка Ким Прайс представила актуальные тенденции осенней моды. В эфире телеканал ABC7 одним из ключевых трендов сезона она назвала замшевые вещи шоколадно-коричневых оттенков, яркие анималистичные принты, наряды в стиле преппи и одежда из денима.

По словам эксперта, эти направления отличаются универсальностью и позволяют создавать интересные комбинации текстур и узоров. Также Прайс посоветовала обратить внимание на одежду в стиле преппи, а также джинсовые наряды.

Другим трендовым направлением этой осени стал эффектный холодный красный цветы. Одежду в таких тонах заметали на подиумах у самых разных дизайнеров. Стилисты называют причиной популярности этого цвета возможность сочетать его с темными вещами и делать акцент в образе.

Ранее стало известно, что в моду вернулись «сникерсы» на танкетке, популярные 15 лет назад.