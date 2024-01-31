Стипендии губернатора присудили деятелям культуры и искусства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал распоряжение о присуждении и выплате губернаторских стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства, а также молодым талантливым авторам региона. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, премию в размере 60 тысяч рублей как выдающимся деятелям культуры и искусства ежеквартально будут выплачивать Владиславу Бахревскому на создание авторской книги «Карьер на Облаке», Евгении Комаровой на создание выставки «Портрет Человека. Россия. XXI век» и другим. Кроме того, 30 тысяч рублей будут ежеквартально выплачивать молодым авторам — Алексею Асееву на создание вокального цикла «Краски родной природы», Егору Балеву на создание образовательно-исторического граффити-фестиваля «Лица Победы Подмосковья» и не только. Отметим, что Минкульттуризм региона заключит с ними соглашения о предоставлении и расходовании стипендий, выплаты начнут поступать в первом квартале 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.