Стивен Сигал запустил в России экобизнес: его компания займется переработкой пластика

Стивен Сигал запустил в России бизнес по переработке отходов. Его компания «Хикари» совместно с российским предпринимателем будет перерабатывать грязный пластик, чтобы увеличить долю его утилизации в стране. Об этом сообщает Mash.

Актер Стивен Сигал совместно с сыном Домиником и бизнесменом Михаилом Замариным учредил в России компанию новую компанию. Юрлицо уже зарегистрировано. Предприятие займется переработкой отходов, а именно — грязного пластика.

Партнером голливудской звезды выступил Михаил Замарин, известный строительством мусороперерабатывающих заводов в Подмосковье. Именно он подтвердил, что их компании объединили усилия для создания серьезного проекта в сфере экологии.

По данным источника, предприниматели намерены кардинально изменить ситуацию с переработкой пластика в стране. Сейчас в России перерабатывается лишь 4% этого материала. Партнеры ставят амбициозную цель — увеличить этот показатель до 20%, то есть в пять раз.

Помимо экологии, зарегистрированное ООО сможет заниматься и другими видами деятельности — от торговли продуктами и самолетами до научных исследований в области нанотехнологий.

