Стюардесса раскрыла правду о сексе с пассажирами прямо на рейсах

Стюардесса известной авиакомпании поделилась откровениями о работе, развеяв некоторые мифы и подтвердив другие. На платформе Reddit девушка, отвечая на вопрос о сексе с пассажирами, призналась, что лично у нее такого опыта не было, а вот коллеги регулярно этим занимаются.

Девушка отметила, что однажды согласилась на свидание с пассажиром, но позже отменила его.

Более тревожной частью рассказа стюардессы стали истории о непозволительном поведении некоторых пассажиров. Она сама столкнулась с откровенным домогательством, когда пожилой мужчина во время полета положил ей руку на бедро.

Отвечая на вопрос о верности в авиационной среде, девушка высказала довольно жесткое мнение: по ее наблюдениям, бортпроводники не являются самыми верными людьми.

При этом, как ни парадоксально, пилоты, по ее словам, заслуживают репутацию самых преданных своим партнерам членов экипажа.

Ранее сообщалось, что женщина, состоящая 28 лет в браке, фантазирует о друге мужа и не знает, что с этим делать.