Стюардесса раскрыла секрет гарантированного обеда в эконом-классе

Получить обед на борту самолета, летя в эконом-классе, — задача, которая имеет четкий алгоритм решения, а не зависит от везения. Опытные путешественники и члены экипажа знают, что гарантированное питание обеспечивают не случай, а знание правил, либо предварительное планирование. Об этом рассказала стюардесса, передает Live24.

Ключевым фактором является политика конкретной авиакомпании и тип купленного тарифа. В российской практике на рейсах длительностью более трех часов пассажирам обычно предоставляется горячее питание. Однако перевозчик имеет право исключить эту услугу из стоимости, если прямо уведомил об этом при покупке билета. Поэтому первый и главный шаг — внимательное изучение условий на официальном сайте авиакомпании во время бронирования.

Если питание не включено в базовый тариф, это не приговор. Многие авиакомпании предлагают услугу предзаказа специального или стандартного бортового питания через личный кабинет или call-центр. Такой вариант часто оказывается дешевле покупки еды непосредственно на борту. Кроме того, в аэропортах действуют сервисы доставки питания от ресторанов к выходу на посадку, но их требуется заказывать заранее.

На борту существует строгий порядок раздачи обедов. Первыми всегда обслуживают пассажиров, заранее заказавших специализированное меню — вегетарианское, диетическое, детское или религиозное. Это не привилегия, а стандартная логистика. На коротких рейсах до часа обычно предлагают только напитки. На маршрутах от одного до трех часов можно рассчитывать на холодный перекус. Полноценные горячие блюда подаются на продолжительных перелетах.

Стюардесса же отмечает, что есть не самый комфортный, но тоже рабочий способ. По ее словам, когда заканчивают раздачу платных обедов и спецпитания, можно подойти на кухню (обычно в хвосте самолета) и вежливо спросить, не осталось ли лишней порции. Часто отдают бесплатно просто потому, что после приземления это все равно придется утилизировать. Не всегда этот вариант сработает, однако можно и выкупить блюдо, если все питание на борту платное.

Примечательно, что на многих рейсах, где «включено только что-то легкое» (например, сэндвич), заказ спецпитания (халяльное, веганское, кошерное) может стать спасением. Спецпитание часто объемнее и вкуснее стандартного рациона. Оно почти всегда заказывается бесплатно за 24–48 часов до вылета, и подается в первую очередь.

Ранее сообщалось, что петербургский аэропорт стал запасным для других регионов.