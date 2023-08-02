Сто дорог отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту с начала года

В Подмосковье в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано уже сто региональных дорог. Об этом сообщила пресс-служба областного Минтранса.

Юбилейным стал участок дороги от деревни Ракитино до Федеративной улицы в Рузском округе, уточнили в ведомстве. Протяженность участка, на котором провели ремонтные работы, составила семь километров. По нему можно проехать к центру Рузы и нескольким населенным пунктам, в том числе деревням Копцево, Рыбушкино и Леньково. Также стал доступнее проезд к социально значимым объектам.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области добавили, что с начала ремонтного сезона в регионе отремонтировали 750 муниципальных дорог. Общая протяженность участков, на которых обновили покрытие, составила около 870 километров.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства Мытищинской хорды. Глава региона отмечал, что готовность трассы составляет 46 процентов.