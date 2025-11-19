Полный отказ городской канализационной сети способен вызвать рост заболеваний, передающихся фекально-оральным путем. По словам врача-инфекциониста Ольги Столяровой в беседе с «Газетой.ру», переполнение туалетов произойдет в первые часы.

Нечистоты начнут попадать на улицы и в ливневки, а неприятный запах появится практически сразу, указано в прогнозе нейросети. Сточные воды окажутся в грунте и открытых водоемах, что создаст угрозу заражения. Риск распространения бактерий возрастет в течение первых дней. В прогнозе отмечено, что теплая и влажная среда ускорит размножение патогенов, а мухи и грызуны станут переносчиками загрязнений.

Через несколько недель возможны вспышки дизентерии, сальмонеллеза, холеры и гепатита А. Массовое заражение станет следствием употребления загрязненной воды, заявлено в модели.

Реальность такого сценария признали врачи-инфекционисты. Оценку дала кандидат фармацевтических наук Мария Золотарева. Она отметила, что ситуация будет напоминать эпоху до появления канализации, когда нечистоты сливались прямо на улицы и в реки.

Рост случаев холеры, тифа и дизентерии при отказе канализации назвала неизбежным врач-инфекционист Ольга Столярова. По ее словам, опасность возрастает и из-за вирусов, включая гепатиты А и E, норовирус и ротавирус. Столярова подчеркнула, что паразитарные инфекции также представляют угрозу. Она указала на риск амебиаза, лямблиоза и криптоспоридиоза, возбудитель которого устойчив к хлору.

Наиболее уязвимыми группами назвали детей, пожилых, беременных и людей с иммунодефицитами. По словам Столяровой, контакт со сточными водами создает дополнительный риск для работников коммунальных служб.

Снижение угрозы возможно при немедленном введении режима использования кипяченой или бутилированной воды. О мерах безопасности сообщила Столярова, подчеркнув важность гигиены, обработки продуктов и ношения защитной одежды при контакте с загрязненными поверхностями.

