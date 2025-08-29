Туристы создали рекордную пробку на Крымском мосту, массово покидая полуостров

На Крымском мосту со стороны Керчи образовалась масштабная пробка. Об этом свидетельствуют данные информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру, опубликованные в телеграм-канале.

По последним данным, в очереди на выезд скопилось более 1,3 тыс. автомобилей. Как отмечают эксперты, многокилометровая пробка вызвана массовым выездом туристов с полуострова и проведением ручного досмотра транспортных средств.

Туристы в социальных сетях активно делятся подробностями сложной дорожной ситуации. Так, одна из автомобилисток сообщила, что стоит в очереди еще с 02:00 мск. Она рассказала, что только к 10:00 мск смогла подъехать к пункту досмотра, потратив в пробке около 8 часов.

Другая путешественница отметила, что находится в пробке с 05:30 мск. Еще одна туристка написала, что присоединилась к очереди в 4:25 мск в районе Керчи и за несколько часов лишь незначительно продвинулась в ней.

