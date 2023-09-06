«Стоит относиться с благодарностью»: психолог дала совет, который не даст впасть в депрессию из-за долгов

Долги всегда занимают какую-то часть энергии человека и редко кому воспоминания о них приносят положительные эмоции. Бизнес-психолог Виктория Хорошилова рассказала, как это можно исправить.

По ее словам, заемщики сами наносят себе ущерб, но не кредитами в принципе, а отношением к ним.

«Сами по себе долги не плохи и не хороши. Испытывать положительные эмоции или отрицательные — наш выбор. Если человек брал кредит, он же брал его для какой-то цели? Возможно, исполнить мечту, сделать приятную покупку. Стоит относиться к такой возможности с благодарностью и спокойно свои кредиты выплачивать», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Препятствует этому, по мнению собеседницы, негативное отношение к кредитам в социуме, хотя это просто инструмент, который нам помогает.

«Наше настроение могут омрачить навязчивые мысли о потере заработка и невозможности нести обязательства. И здесь опять же — наш выбор. Эмоции тратят огромное количество нашей энергии, сил и времени. Тревога о будущем не помогает делу, только тратит энергию. Если подозреваете, что можете потерять заработок, то необходимо предпринимать реальные действия, чтобы этого не произошло. Найти новую работу, получить образование, отложить деньги», — пояснила психолог.

Собеседница добавила, что каждый человек относится к разным психотипам. Это влияет и на его отношение к кредитам.

«Например, тревожно-мнительный психотип очень тяжело переживает неудачи и может стать совсем неработоспособным при такой ситуации. Паранойяльный и истероидный типы могут погрязнуть в эмоциях и из-за этого состояния совершить что-то необдуманное», — уточнила эксперт.

В любом случае, с психологическим дискомфортом, который может возникнуть из-за кредитов, всегда могут помочь справиться квалифицированные специалисты. Не бойтесь обращаться к психологам за поддержкой.



Ранее экономист назвал причины роста количества займов среди жителей РФ.