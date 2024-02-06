Стоят, как Mercedes: искусствовед из Подмосковья собрала одну из крупнейших в России коллекцию кукол

Марина Политова, искусствовед и заместитель декана факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова рассказала нам, как зародилось и пополнялось ее удивительное собрание.

«Коллекция сегодня насчитывает около 1300 экспонатов. Собирается она с 1999 года. Мне было 13 лет, и на день рождения мама мне подарила очень красивую редкую куклу. Тогда в России таких было мало — они издавались ограниченными тиражами. Эта кукла была ростом 80 сантиметров, в роскошном бархатном платье и в невероятно красивой коробке. В нее нельзя было играть, она была интерьерной, но мне она очень понравилась. В дальнейшем мне стали покупать еще больше таких кукол, что-то дарили родственники», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Коллекция росла, а когда Марина избрала профессию искусствоведа, для нее открылся мир авторской куклы — уникальных изделий, которые создают художники в единственном экземпляре. Позже жительница Подмосковья стала приобретать редких и антикварных кукол, экспонаты советского периода. В итоге девушке пришла идея создать свой выставочный проект. Он назывался «Путешествие в мир кукол», а выставки проходили в 100 городах России.

Фото: [ Из личного архива Марины Политовой ]

«Что касается принципа отбора и покупки, это очень разные способы: некоторые куклы от людей, у которых есть единичные экземпляры, и они хотят с ними расстаться, есть куклы с блошиных рынков России и Европы, аукционов в США и Европе, профильных выставок. Собственно, везде, где можно встретить куклу, я, наверное, побывала и что-то приобрела в свою коллекцию», — призналась Политова.

В собрании, добавила она, присутствуют и очень редкие, и невероятно дорогие экспонаты: есть куклы, которые существуют в единственном экземпляре, есть выпущенные в количестве не более 100 штук, есть антикварные, которые сегодня стоят, как автомобиль Mercedes-Benz из бюджетной линейки.

«У меня есть недавнее приобретение — 150 разных экспонатов, посвященных народностям России. Они выпускались примерно с 1930 годов, представлены в различных костюмах. Это целостная коллекция, и я ее готовлю под новый выставочный проект, чтобы показать единство жителей России. Это будет такое собрание с ноткой патриотизма», — заключила владелица коллекции.

Ранее мы называли города Подмосковья, куда нужно попасть в этом году.