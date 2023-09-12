Стойки шасси и крыло повреждены у самолета, совершившего аварийную посадку

У совершившего аварийную посадку самолета A320-200, принадлежащего авиакомпании «Уральские авиалинии», повреждены все стойки шасси и одно крыло, сообщили во вторник, 12 сентября, экстренные службы.

Инцидент произошел утром 12 сентября. Борт совершил экстренную посадку в поле Новосибирской области. На нем находились 159 пассажиров, среди которых 23 ребенка, и 6 членов экипажа.

Аэробус приземлился в Убинском районе. Самолет выполнял маршрут «Сочи – Омск». По предварительной информации, пострадавших нет. Причиной аварийной посадки стали проблемы с гидросистемой.

Как ранее сообщил канал SEMPER IRATUS, аэробус эксплуатируется уже 20 лет. Раньше он принадлежал двум арабским авиакомпаниям.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после инцидента. На место приземления самолета выехал прокурор. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».