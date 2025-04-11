Сток автомобильной техники лизинговых компаний достиг рекорда

По оценкам специалистов и игроков рынка, количество автомобилей, оказавшихся в распоряжении лизинговых фирм, достигло 30 тыс., причем половина из них — грузовые. Главным фактором стало падение финансовой устойчивости предприятий из-за увеличения процентных ставок и общего подорожания, сообщил «Коммерсантъ».

Согласно информации издания, объем техники, перешедшей на баланс лизингодателей, утроился в течение 2024 года. По информации от участников рынка, половину этого объема составляет коммерческий транспорт. «Европлан» оценивает свой парк в 3,5 тыс. единиц, из которых около 40% — легковые автомобили.

Для минимизации убытков лизинговые компании изучают возможность организации собственных площадок по реализации подержанной техники.

Однако их масштаба может оказаться недостаточно для конкуренции с дилерскими сетями: в 2024 году рынок б/у автомобилей составил 6 млн легковых и 218 тыс. грузовых.

Аналитики опасаются негативного влияния на продажи новых грузовиков, поскольку клиенты могут предпочесть более доступные варианты из стоков. Особенно быстро теряют свою стоимость китайские автомобили, приобретенные в 2022–2023 годах.

Некоторые лизингодатели, опрошенные изданием, прогнозируют уменьшение числа изъятий во втором квартале, однако этот прогноз напрямую зависит от ключевой ставки и государственной поддержки.

Ранее сообщалось, что дилерские центры китайских авто начали закрываться в РФ.