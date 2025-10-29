Столичный регион на праздниках ждет аномально теплый ноябрь

По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, москвичей в предстоящие праздничные дни ждет аномально теплая для ноября погода, хотя и без солнечного настроения. Прогнозируется температурный фон, превышающий климатическую норму на четыре-пять градусов, что позволит горожанам комфортно проводить время на улице без риска столкнуться с морозами. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она уточнила, что начало периода ознаменуется дождливой пятницей, когда атмосферный фронт принесет обильные осадки и стабильную температуру в пределах +4...+7 °С. Однако с субботы погоду начнет определять осенний антициклон, который постепенно стабилизирует ситуацию. Хотя существенных дождей не ожидается, небо останется затянутым слоистыми облаками, лишь изредка пропускающими солнечные лучи.

По мнению синоптика, единственным исключением станет вторник 4 ноября, когда активный холодный фронт вновь принесет продолжительные дожди. Несмотря на это, температурный режим сохранится на комфортном уровне от +2 до +8 °С, что позволит наслаждаться прогулками в соответствующей экипировке.

Она добавила, что ноябрьские праздники предложат москвичам классическую осеннюю погоду с минимальными температурными колебаниями. Главным советом синоптиков становится планирование поездок на первые дни выходных, чтобы избежать самого дождливого дня периода, сохранив возможность насладиться непривычно теплым ноябрем в столице.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что теплой погоды в России в этом году больше не будет.