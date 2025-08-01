Столицу накроет ливень с грозами

Московские власти предупредили жителей о сильном ливне и шквалистом ветре, который продлится до утра субботы (2 августа). Скорость порывов может достигать 17 метров в секунду. Об этом сообщает РИА Новости.

Столичный Комплекс городского хозяйства сообщил о приближении опасной погоды. В ближайшие часы, а также ночью и утром 2 августа в Москве ожидаются сильный ливень, гроза и резкое усиление ветра.

Синоптики предупреждают, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, что создает риск падения деревьев и рекламных конструкций. Власти рекомендуют горожанам избегать прогулок под кронами деревьев и не оставлять рядом с ними автомобили.

Особенно осторожными следует быть водителям — из-за ливня возможны подтопления на дорогах и ухудшение видимости. МЧС призывает москвичей следить за обновлениями прогнозов и соблюдать меры безопасности.

Ранее синоптик рассказал россиянам о поджидающих капризах погоды в августе.