«Столпотворение, многие дети опоздали»: в школе Долгопрудного случился коллапс из-за новой будки охраны

В школе № 11 в Долгопрудном появился КПП с будкой охраны, который привел к коллапсу — ученики не успевали попасть на занятия из-за нововведения.

О проблемах с проходом на территорию образовательного учреждения нам рассказала мама одного из школьников.

«У нас в школе был коллапс — поставили будку охраны, и теперь дети при входе должны пройти турникет. Было столпотворение, многие дети опоздали на занятия. Сейчас уже шквал жалоб идет, в Управление образования только ленивый не позвонил. Для чего это делается, не очень понятно», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В пресс-службе администрации Долгопрудного прокомментировали ситуацию, заявив, что КПП установили для усиления состояния антитеррористической защищенности.

«Проход на территорию разрешен только для обучающихся образовательной организации и осуществляется через КПП. Родители на территорию школы не допускаются. На время основного входа и выхода детей турникет СКУД находится в неактивном состоянии, и школьники свободно попадают на территорию школы. При этом проход контролируется сотрудником ЧОО. После завершения основного прохода обучающихся охранник включает турникет, и вход/выход на территорию осуществляется через него», — подчеркнули в пресс-службе администрации.

Управление образования принесло извинения за доставленные ученикам неудобства и пообещало сделать все возможное, чтобы контрольно-пропускной режим нормализовался в ближайшее время.

Ранее в Госдуме предложили разработать федеральный стандарт по обеспечению безопасности школ, вузов и детсадов.