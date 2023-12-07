Столтенберг обещал помочь странам НАТО потратить деньги на оборону

На летнем саммите участники альянса договорились тратить на оборону 2% ВВП, однако на сегодняшний день лишь немногие из 31 страны выполнили уговор. Столтенберг заявил, что готов помочь странам, если у них возникли трудности с затратами на оборону.

По словам главы НАТО, у альянса есть множество возможностей для того, чтобы государства выполнили свои обязательства, например, можно потратить деньги на поддержку Украины. Он подчеркнул, что внезапно появившиеся деньги он на месте лидеров европейских государств направил бы именно Украине.