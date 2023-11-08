Столтенберг прокомментировал блокирование Словакией нового пакета помощи Украине

Правительство Словакии отказалось поддержать отправку пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. В основном в эту отправку должны были войти боеприпасы. Для Словакии это должно было стать четырнадцатой поддержкой Украины с начала конфликта. Республика уже передала Украине технику и боеприпасы на 671 миллион евро.

Комментируя такое решение Словакии генсек НАТО заявил, что не будет говорить о каких-то отдельный союзниках Украины. Он подчеркнул, что военная помощь Украине будет продолжаться, так как от этого зависит безопасность всех стран, входящих в состав альянса.