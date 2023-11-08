Столтенберг прокомментировал блокирование Словакией нового пакета помощи Украине
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался об отказе Словакии поддержать новый пакет военной помощи Украине. Подробности сообщает РИА Новости.
Правительство Словакии отказалось поддержать отправку пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. В основном в эту отправку должны были войти боеприпасы. Для Словакии это должно было стать четырнадцатой поддержкой Украины с начала конфликта. Республика уже передала Украине технику и боеприпасы на 671 миллион евро.
Комментируя такое решение Словакии генсек НАТО заявил, что не будет говорить о каких-то отдельный союзниках Украины. Он подчеркнул, что военная помощь Украине будет продолжаться, так как от этого зависит безопасность всех стран, входящих в состав альянса.