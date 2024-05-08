Стоматолог Кудасова: неприятные ощущения сохраняются даже после лечения зубов

Боль, дискомфорт при жевании и другие неприятные ощущения могут сохраняться после лечения зубов. Об этом в беседе с RuNews24.ru рассказала специалист Екатерина Кудасова.

Лечение каналов зубов, их подпилка и другие процедуры обычно оставляют дискомфорт. Человеку непривычно с новыми прикусом, однако это проходит. По словам Кудасовой, обычно пациентов предупреждают о неприятных ощущениях после лечения. Давать рекомендации — одна из работ стоматологов. Например, часто запрещают есть два часа после лечения, а также назначают полоскание разными растворами. Если пациент не заботиться о себе по рекомендациям, то дискомфорт продлится дольше.

Однако при действительно затянувшемся дискомфорте и боли, нужно обратиться к специалисту.

«Иногда маленький кусочек цемента или другого материала остается незамеченным и причиняет неприятные ощущения», — объяснила врач.

Во всех остальных случаях испытывать легкие болевые ощущения и дискомфорт после лечения нормально.

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