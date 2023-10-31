Сторонники раскольнической церкви захватили украинский православный храм

Представители раскольнической украинской церкви взяли под свой контроль храм в Черновицкой области. Об этом сообщает РИА Новости .

Известно, что раскольники захватили храм святого апостола Иоанна Богослова в селе Бережонка. Сообщается, что за захват храма 29 октября высказались жители села, примкнувшие к раскольникам. В захвате святыни сторонникам нетрадиционной церкви помогли украинская служба безопасности, полиция и военные, которые установили в селе блокпосты.

Православная украинская епархия рассказала, что это уже вторая попытка захватить храм в Бережонках. Первую попытку предприняли еще в 2019 году, но тогда православная община смогла отстоять святыню.