В Приморье борются за зрение школьницы после нападения одноклассника с ручкой

Приморские врачи провели операцию на глазу школьницы, который был травмирован ручкой. Специалисты в ходе вмешательства удалили инородные частицы пластика, оставшиеся от надломленного предмета.

Хирургические манипуляции длились 4,5 часа. Спустя время пациентку выписали домой, где она продолжит восстанавливаться. В дальнейшем ей еще предстоит лечение.

Канал RT отметил, что мать пострадавшей девочки собирается судиться с семьей хулигана, который воткнул ее дочери ручку в глаз. Она потребует компенсации, а также отстранения мальчика от учебы в школе, так как он неоднократно обижал ее дочь и мог доставлять проблемы другим детям.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области школьнице перерезали горло, убийцу разыскивают.