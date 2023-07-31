«Страдала от нарушения работы почек»: врачи в Серпухове спасли двадцатисемилетнюю девушку

Пациентку с ознобом, а также жалобами на резкие боли в животе и слабость доставила бригада скорой помощи в Серпуховскую областную больницу. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Выяснилось, что с детства девушка страдала от нарушения работы почек. Неоднократно ей проводились операции в больнице другого региона. Во время последней операции ей удалили образовавшийся камень, восстановили работу пораженного органа и установили дренаж для оттока гноя.

Однако после операции девушка не пришла на прием к врачу в следствии чего поставленный дренаж отошел и через рану началось постоянное подтекание гнойного содержимого.

К сожалению, в данных обстоятельствах пришлось удалить правую почку и мочеточник. Также удалили гигантский камень, состоявший из несколько частей и достигший в длину двадцать сантиметров. В настоящий момент пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана. Ей даны рекомендации по амбулаторному наблюдению у врача-уролога.

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