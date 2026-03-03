Страх или расчет? Почему россияне отказываются от Эмиратов и что им теперь светит

Эскалация на Ближнем Востоке ударила по туристическому рынку куда быстрее, чем ожидалось. Как сообщают «Известия», около трети российских туристов, забронировавших поездки в регион на март, уже отменили свои туры. Остальные пока выжидают или корректируют планы, выбирая между переносом дат и сменой направления.

Участники рынка призывают не торопиться с самостоятельными решениями. В туроператорских компаниях напоминают: если аннулировать путевку по собственной инициативе, можно нарваться на штрафы. Лучший вариант — связаться с агентом и дождаться официальных уведомлений от перевозчика или туроператора. У крупных игроков есть отработанные механизмы для альтернативных вариантов или возврата средств.

Параллельно отраслевые объединения решают головоломку с теми, кто уже оказался за границей. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что клиентов, столкнувшихся с отменами рейсов, размещают в отелях и обеспечивают питанием. Значительное число российских туристов сейчас находится в ОАЭ, и часть из них должна была вылететь домой в ближайшие дни.

В памятках для путешественников, собранных региональными СМИ, подчеркивается: любые переносы и возвраты нужно оформлять только через официальные каналы, а статус рейсов сверять по данным авиакомпаний и аэропортов.

Отмена тура выглядит как частное решение, но на деле это показатель того, как быстро сбой в одном воздушном коридоре перестраивает весь спрос. Туристы голосуют не страхом, а прагматикой: они выбирают те направления, куда проще долететь и где правила возврата понятнее.

Ранее вернувшиеся из ОАЭ россияне заявили, что никто не хотел им помогать.