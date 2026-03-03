Страх или расчет? Почему россияне отказываются от Эмиратов и что им теперь светит
Около трети туристов отменили мартовские поездки на Ближний Восток
Эскалация на Ближнем Востоке ударила по туристическому рынку куда быстрее, чем ожидалось. Как сообщают «Известия», около трети российских туристов, забронировавших поездки в регион на март, уже отменили свои туры. Остальные пока выжидают или корректируют планы, выбирая между переносом дат и сменой направления.
Участники рынка призывают не торопиться с самостоятельными решениями. В туроператорских компаниях напоминают: если аннулировать путевку по собственной инициативе, можно нарваться на штрафы. Лучший вариант — связаться с агентом и дождаться официальных уведомлений от перевозчика или туроператора. У крупных игроков есть отработанные механизмы для альтернативных вариантов или возврата средств.
Параллельно отраслевые объединения решают головоломку с теми, кто уже оказался за границей. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что клиентов, столкнувшихся с отменами рейсов, размещают в отелях и обеспечивают питанием. Значительное число российских туристов сейчас находится в ОАЭ, и часть из них должна была вылететь домой в ближайшие дни.
В памятках для путешественников, собранных региональными СМИ, подчеркивается: любые переносы и возвраты нужно оформлять только через официальные каналы, а статус рейсов сверять по данным авиакомпаний и аэропортов.
Отмена тура выглядит как частное решение, но на деле это показатель того, как быстро сбой в одном воздушном коридоре перестраивает весь спрос. Туристы голосуют не страхом, а прагматикой: они выбирают те направления, куда проще долететь и где правила возврата понятнее.
Ранее вернувшиеся из ОАЭ россияне заявили, что никто не хотел им помогать.