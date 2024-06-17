Страховщики перечислили самые частые ЧП с туристами в городах России

Аналитики страховой службы ВСК проанализировали обращения граждан и сформировали на основе этого список из самых небезопасных стран для путешествий по России. Об этом пишет «Онлайн-журнал Сибдепо».

Если сравнивать с заграничным отдыхом, то внутренний намного безопаснее. Однако даже в родной стране путешественников могут поджидать различные угрозы. Так, львиную долю обращений (88%) страховщики получают от туристов, посетивших Краснодарский край.

Самыми активными по ЧП стали Адлер, Сочи, Лоо и Анапа. При этом в список включили один популярный город вне региона: Санкт-Петербург. Количество происшествий там также высокое.

Меньше всего происшествий на Северном Кавказе (4,5%). Отдельно страховщики выделили Казань, Калининград и Москву. Есть в списке безопасных мест есть даже краснодарские курорты — Туапсе и Геленджик.

Любители Черного моря чаще всего обращаются в страховые из-за проблем с ЖКТ и ЛОР-заболеваний. В Северной столице РФ туристы сталкиваются с переломами и также заболеваниями вроде отита, синусита и ринита. Путешествующие по Северному Кавказу редко обращаются к страховщикам, однако случаи есть. Многие из них связаны с проблемами давления или с ОРВИ.

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