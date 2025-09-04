Страховщики раскрыли схемы мошенников на московских дорогах

Страховщики утверждают, что для организации автомобильных подстав мошенники предпочитают использовать оживленные участки дорог, такие как круговые развязки, перекрестки со светофорами и нерегулируемые пересечения, как в Москве, так и в других регионах страны.

Представитель «Ингосстраха» Михаил Полозков рассказал Газете.RU, что аферисты на своих автомобилях выслеживают водителей, особенно грузовых, при съезде с левой полосы круга. Они подстраивают столкновение таким образом, чтобы, формально соблюдая ПДД, получить страховую выплату. После этого, по его словам, они быстро ремонтируют автомобиль и продолжают заниматься противоправной деятельностью.

Иван Попов из страховой компании «МАКС» отметил, что еще одним излюбленным местом для аферистов являются перекрестки равнозначных дорог, где они провоцируют нарушение правила приоритета «помехи справа».

Страховщики также добавили, что мошенники обманывают водителей на пересечениях неравнозначных дорог, где, двигаясь по главной дороге, они сначала делают вид, что пропускают автомобиль, а затем внезапно увеличивают скорость и совершают столкновение.

Одной из распространенных схем является также использование сломанного автомобиля рядом со светофором. Мошенник останавливается с включенной аварийной сигнализацией, в то время как другой поддельщик сигнализирует водителю о возможности объезда, а затем специально врезается в него.

Еще один способ — резкое торможение перед отвлекшимся водителем при съезде с МКАД, когда автомобиль злоумышленника скрыт из виду.

