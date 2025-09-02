Юрист пояснил, как пес корги мог ехать за рулем авто на скорости 180 км/ч

Собака корги управляла автомобилем и превысила скорость в Москве. К подобному мнению на основании снимков с камер видеонаблюдения пришли СМИ. Инцидент по просьбе корреспондента интернет-издания «Абзац» прокомментировал автоюрист и правозащитник Лев Воропаев.

Автоюрист высказал мнение, что в рамках административного расследования можно установить, как собака оказалась за рулем автомобиля. Эксперт назвал несколько возможных вариантов. Например, на распространяющихся в Сети кадрах изображен смарт-автомобиль, способный ехать автоматически. Аналогичной опцией оснащены автомобили с автопилотом. Лев Воропаев уверен, что после появления информации в СМИ сотрудники правоохранительных органов разберутся в ситуации.

«Собака не может управлять автомобилем», – отметил Воропаев.

Эксперт рассказал, что водителю могут назначить штраф в пределах 500 руб. Поводом станет доказательство того, что собака находилась на передней панели и ограничивала обзор.

«Что касается корги, если он находился на передней панели и ограничивал обзор, это можно будет воспринять как нарушение порядка перевоза груза либо как предмет, который ограничивает обзорность водителю. Там штраф небольшой, если мы про обзорность говорим. В пределах 500 руб.», – рассказал специалист.

