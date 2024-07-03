Страховщики рассказали о помощи пострадавшим в Анталье россиянам

Граждане России, пострадавшие в ДТП в турецкой Анталье, получают необходимую медпомощь. Некоторые были доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести, однако жертв среди туристов нет. Об этом страховщики рассказали в беседе с RT .

Пресс-служба «Ингосстраха» ответила телеканалу, что некоторые туристы отправились обратно в Россию. Люди, которым потребовалась медпомощь на месте, пока остаются в Турции. Отметили, что погибших среди российских путешественников нет.

Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести. После выписки россиянам помогут вернуться домой. Страховая компания возьмет на себя расходы по покупке билетов в РФ для клиентов, которые не смогли вылететь запланировано из-за инцидента.

Напомним, что 3 июля автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП. Инцидент случился в районе Манавгат в Анталье. По предварительной версии, транспорт врезался в бетонный столб. В больницах оказались шестеро россиян из 16 пострадавших.

Ранее сообщалось, что передняя часть автобуса после аварии превратилась в груду металла.