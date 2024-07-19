«Страна»: украинка подожгла себя перед зданием суда из-за отказа в отсрочке мужу

Жительница поселка Ракитное в Киевской области совершила самоподжег возле здания суда после того, как органы отказали в одобрении отсрочки от мобилизации ее мужу. Об этом рассказали журналисты местного издания «Страна» .

В сообщении издания в соцсетях говорится, что женщина подожгла себя напротив здания суда в Ракитном. Согласно информации журналистов, супруги хотели посредством суда получить отсрочку для мужа от мобилизации, но получили отказ. Известно также, что пострадавшая была доставлена в одну из столичных больниц. Площадь полученных ею ожогов составила 80% тела.

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