«Страна»: украинцы столкнулись со сбоями в GPS, который находит их в Белоруссии

По информации издания, изменение положения на Гомель и Мозырь зафиксировали, в частности, жители некоторых сел Вышгородского района.

Уточняется, что мобильные устройства самостоятельно меняют данные о своем местоположении уже на протяжении нескольких дней.

Также отмечается, что у людей, чья геолокация сместилась на белорусские координаты, автоматически сработал переход на местное время, в результате чего они «выезжали по делам или на работу слишком рано».

Согласно данным газеты, это связано с деятельностью радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая нарушает правильное функционирование определения местоположения устройств из-за сбоя в GPS-навигации.

РЭБ изменяет координаты: когда сигнал подавляется, данные искажаются. Система работает так, что когда ракета или дрон направляются к цели, отсутствие корректных координат может привести к их потере.

Ранее мэр Горловки раскрыл секретную тактику ВСУ при атаке дрона на автобус. Украинский оператор дрона перед атакой на автобус, снабженный системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), выключил винты дрона. В результате беспилотник камнем упал на автобус, отметил он.