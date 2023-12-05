«СТРАНА.ua»: гипотетическая «партия Залужного» выиграла бы выборы в Верховную раду

Проведи бы киевский режим парламентские выборы на Украине в ближайшее время, то в ходе всенародного волеизъявления на них бы первенствовала партия главкома ВСУ Валерия Залужного, создай он такое политобъединение.

На это указывает украинское издание «СТРАНА.ua», приводя данные соцопроса простых украинцев, который провела группа «Рейтинг».

Отмечается, что если бы «партия Залужного» баллотировалась в Раду, то набрала бы не менее 36% голосов пришедших голосовать жителей Украины.

А вот гипотетический «блок Зеленского» занял бы только второе место с 26,7% голосов избирателей, приводится в материале издания.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен провести выборы президента, но без участия в них главкома ВСУ Валерия Залужного.