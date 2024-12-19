В Кривом Роге и Харькове прогремела серия взрывов, ревет воздушная тревога

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины в районе полуночи четверга, 19 декабря, прогремели несколько взрывов, передает со ссылкой на очевидцев украинский «24 канал».

Сообщается, что в настоящее время в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Какие-либо другие подробности не приводятся.

«Сообщают о взрывах в Кривом Роге», — говорится в публикации в Telegram-канале.

В свою очередь, как пишет украинское издание «Страна.ua», слышны взрывы в Харькове. В городе также объявлена воздушная тревога.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешек».

Ранее эксперт Клинцевич назвал объекты, по которым РФ может нанести массированный удар «Орешком».