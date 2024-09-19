«Страна.ua»: в городе Изюм Харьковской области прогремел мощный взрыв
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В районе полуночи в четверг, 19 сентября, сильный взрыв прогремел в городе Изюм Харьковской области. О произошедшем сообщило в своем аккаунте в соцсетях украинское издание «Страна.ua».
Согласно опубликованным данным онлайн-карты украинского Минцифры, с 23:29 мск в Харьковской области был объявлен сигнал воздушной тревоги.
«Сообщают о взрыве в Изюме Харьковской области», — говорится в Telegram-канале издания.
Подробности происходящего в Изюме сейчас уточняются.
Ранее сообщалось, что в подконтрольном ВСУ Запорожье прозвучала серия взрывов.