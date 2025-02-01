В гостинице «Бристоль» в Одессе, где проживали иностранные наемники, произошёл взрыв. Об этом информирует украинское издание «Страна.ua».

Согласно данным издания, инцидент случился в гостинице, расположенной в центральной части Одессы. В Одесской области в данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.

Военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Телеграм-канале подтвердил произошедшее и сообщил, что в отеле «Бристоль» находятся иностранные наёмники, в том числе бойцы британского спецназа SAS.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее губернатор Сальдо сообщил, что число наемников в Херсоне не уступает количеству военнослужащих ВСУ.