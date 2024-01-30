«Страна.ua»: ВС РФ бомбят Змиев в Харьковской области

Украинское издание «Страна.ua» информирует о сильных прилетах в городе Змиеве в Харьковской области.

По сообщениям очевидцев, над городом сильное зарево. О характере повреждений и пострадавших информации не поступало.

«Сообщают о российских прилетах в Змиеве Харьковской области», — пишет издание.

Согласно данным онлайн-карты украинского Минцифры, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Напомним, 30 декабря прошлого года украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, также много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор. После произошедшего ВС РФ в разы усилили бомбардировку украинских городов и военных объектов ВСУ.

Ранее стало известно, что ВСУ, после непрекращающихся российских ракетных ударов, готовятся к сдаче Харькова. В Киев из города потянулись косяки элитных авто.