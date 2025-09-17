«СТРАНА.ua»: ВСУ скрывают от украинцев и Зеленского наступление ВС РФ у Днепропетровска

Украинское издание «СТРАНА.ua» сообщает, что Вооружённые силы Украины утаивают от граждан страны и президента Владимира Зеленского данные о продвижении российской армии в Днепропетровской области.

В издании появилась информация о заявлении депутата Верховной рады Марьяны Безуглой. Она сообщила об интенсивном продвижении российских войск вглубь региона и выразила недовольство тем, что Генштаб ВСУ скрывает от общественности и президента Зеленского реальную ситуацию. Однако украинские военные руководители опровергли ее утверждения.

«Украинское командование... заявило, что угрозы стремительного продвижения россиян в (Днепропетровской. — прим. ред.) области на данный момент нет», — говорится в публикации.

Телеграм-канал издания сообщает, что украинские военные ресурсы в социальных сетях отмечают ежедневное продвижение российских войск на Днепропетровском направлении.

В материале также указывается, что «продвижение российских войск к Запорожью и Днепру представляет собой самый тревожный сценарий для ВСУ на передовой».

Ранее сообщалось о мощном пожаре на Майдане в Киеве после российского массированного удара, загорелось здание правительства Украины на Крещатике.