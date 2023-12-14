«Страна.ua»: взрывы раздаются в подконтрольном Киеву Херсоне

Согласно приведенным украинским Минцифры данным, воздушная тревога объявлена как в подконтрольной Украине части Херсонской области, так и в соседних Одесской и Николаевской областях.

«Сообщают о взрывах в Херсоне», - говорится в сообщении издания в аккаунте в соцсетях.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что ВС РФ взяли под полный контроль город Марьинку в ДНР.

Напомним, украинский военный эксперт Олег Жданов констатировал, что очередная волна мобилизации остатков населения Украины не поможет ВСУ поправить плачевное состояние позиций украинских военных на поле боя в зоне СВО.

А офицер ВСУ Арти Грин заявил, что Вооруженным силам Украины придется в любом случае оставить некоторые территории страны, в частности в Харьковской области, и начать отступать на запад.