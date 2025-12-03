Странное исчезновение в Петербурге: гитарист местной группы ушел из дома и перестал выходить на связь

В Санкт-Петербурге уже неделю разыскивают 33-летнего гитариста метал-хардкор-группы Nerfreak Александра, который бесследно исчез при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

Гитариста известной в определенных кругах метал-хардкор-группы Nerfreak, 33-летнего Александра, ищут с 27 ноября. Молодой человек ушел из своей квартиры в районе Технологического института, не сказав о планах даже родному брату, с которым проживал.

Последний раз его видели на следующий день в торговом центре у станции метро «Звездная». После этого связь с музыкантом прервалась полностью — его телефон не отвечает, а активность в социальных сетях замерла. Друзья и коллеги по группе отмечают, что подобное поведение для Александра абсолютно нетипично. Они характеризуют его как человека, не склонного к необдуманным поступкам или вредным привычкам.

В Петербург срочно приехала мать музыканта из Тамбова. Сейчас родные и друзья готовят официальные заявления в правоохранительные органы и планируют подключить к поискам волонтерские организации, надеясь на любую информацию о местонахождении Александра.

