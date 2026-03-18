Странный «сюрприз» в лесу Лыткарина: жители строят теории о брошенной груде костей

В лесопарке «Волкуша» в Лыткарине местные жители обнаружили груду костей, оставленную неизвестными под деревом прямо на снегу. Фотографии находки быстро разлетелись по соцсетям, вызвав бурное обсуждение среди горожан. Одни предположили, что кости имеют ритуальное назначение, другие выдвинули более прозаичную версию — кто-то решил таким образом подкормить бездомных собак. Однако специалисты предупреждают: подобная «забота» может обернуться трагедией для животных.

Ветеринар Олег Якимов пояснил корреспонденту REGIONS, что кости, особенно вареные и трубчатые, представляют смертельную опасность для собак и диких обитателей парка. При разгрызании они раскалываются на острые осколки, которые способны проткнуть стенки желудка или кишечника, вызвать непроходимость и перитонит. Такие травмы часто требуют срочного хирургического вмешательства, а бездомные животные, оставшиеся без помощи, обречены на гибель.

Жители Лыткарина возмущены тем, что лес превращают в место для сброса пищевых отходов. По их мнению, даже если кости оставили из лучших побуждений, это недопустимо — парк должен оставаться чистым, а забота о животных не должна создавать угрозу их здоровью.

В администрации муниципалитета оперативно отреагировали на сообщения. Как рассказали в пресс-службе, за порядок в «Волкуше» отвечает учреждение «ДЕЗ-Лыткарино», где создана отдельная бригада для обслуживания зоны отдыха. Сейчас в лесопарке идет активная подготовка к летнему сезону: ремонтируются дорожки, детские и спортивные площадки, приводятся в порядок скамейки и урны. Кости обещают убрать в ближайшее время.

Посетителям парка напомнили, что о любых нарушениях и проблемах можно сообщать по телефонам горячей линии: 8 (495) 552-46-50 или 8 (925) 249-91-21. Своевременные сигналы помогают поддерживать чистоту и безопасность в зонах отдыха.

Ранее сообщалось, что необычная находка на дереве напугала жителей Балашихи в Мособласти.