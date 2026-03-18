Узел болезни: странная находка на дереве напугала жителей Балашихи

В Балашихе местные жители обнаружили необычный предмет, который вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Недалеко от шоссе Энтузиастов на дереве висела кукла, сплетенная из черных ниток. Очевидцы не решились прикасаться к находке, но сфотографировали ее и выложили снимки в телеграм-канал «Балашиха Life», задав вопрос: стоит ли опасаться подобных вещей и что делать при их обнаружении. Об этом пишет REGIONS .

Автор фотографий признался, что сам не суеверен, но трогать предмет не стал. Черный цвет куклы и необычный вид натолкнули на мысли о ритуальном назначении. Это уже не первый подобный случай в городе: ранее похожие фигурки замечали рядом с железнодорожной станцией, а в местах, которые местные жители называют «местами силы», иногда находят подношения в виде монет или продуктов.

Корреспондент REGIONS обратился за комментарием к специалисту в области эзотерики, антропологу и эксперту-психологу Лейонису Аанрису ван Хааске. Он пояснил, что традиции вуду требуют соблюдения трех важных условий: наличие связи куклы с конкретным человеком, точное исполнение ритуала и особое обращение с фигуркой после его завершения.

По словам эксперта, для настоящего ритуала в кукле должны быть использованы личные вещи человека — волосы, ногти, фрагменты одежды. Само воздействие подразумевает строго определенные действия, например, втыкание иголок. Изучив фотографию, специалист усомнился в принадлежности находки к культуре вуду. Скорее всего, это либо грубая имитация, либо чья-то шутка, которую можно назвать «игрой в вуду».

Впрочем, антрополог не исключил, что кукла могла выполнять иную функцию. Черный цвет часто символизирует тяжелые состояния, а красные нитки на шее и руках фигурки могут указывать на попытку сконцентрировать посыл на этих частях тела. Подвешивание на черной нити, по его словам, напоминает ритуалы, связанные с отделением или переносом недуга. Возможно, кто-то пытался символически «сбросить» болезнь на куклу и избавиться от нее.

При этом эксперт подчеркнул: даже если предмет создавался с магической целью, для случайного прохожего он не представляет опасности. Подобные ритуалы работают только при вовлеченности конкретных людей и не распространяют свое действие на посторонних.

Специалист рекомендует для собственного спокойствия не трогать такие находки, но и не придавать им особого значения. Каких-либо специальных действий от очевидцев не требуется. Он также напомнил, что в русской культуре издавна существовала традиция создавать кукол для защиты и исцеления, так что не каждый подобный предмет несет негативный посыл.

Кукла на дереве у шоссе Энтузиастов так и осталась висеть на прежнем месте. Для одних она стала поводом для тревоги, для других — темой для городских легенд и оживленных дискуссий в интернете.

