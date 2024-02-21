Странствующий 15 лет мужчина получил штраф за возвращение в Россию

Мужчину без документов и определенного места жительства оштрафовали после пересечения границы России. Бродяга пытался вернуться в страну 15 лет. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Мужчина мотался по Европе, пока не решил вернуться в Россию. Он шел по территории Украины в обход блокпостов и КПП, пока не добрался до Севского района Брянской области. Там он незаконно пересек границу, за что был наказан в рамках действующего законодательства.

При себе путешественник не имел документов. У него также не было жилья и разрешения на пересечение российской границы. Несмотря на это личность 58-летнего гостя удалось установить и привлечь к ответственности.

Суд учел все доводы мужчины и назначил штраф в размере 80 000 рублей за незаконное пересечение госграницы РФ. Сам подсудимый вину признал полностью. Как он будет выплачивать такую сумму не уточняется.

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