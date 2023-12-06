Страны G7 договорились ужесточить контроль над экспортом, чтобы не дать России обойти санкции. Об этом сообщает РИА Новости .

Во время саммита «Большой семерки» страны-участники договорились увеличить усилия, направленные на борьбу с обходом западных санкций Россией. Для этого планируется ужесточить меры контроля экспорта. Также государства намерены принять новые меры борьбы со странами, поддерживающими Россию. Планируется ввести дополнительные ограничения на ряд организаций.

Владимир Путин не раз отмечал, что принятые Европой меры для ослабления России на самом деле нанесли больше вреда экономике всего мира. При этом Россия смогла найти выход из всех проблемных ситуаций, которые попытался создать Запад.