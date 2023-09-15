«Страшное пророчество сбылось»: экстрасенс Мишина предсказала чудовищное наводнение в Ливии

Чудовищное по своей мощи наводнение в Ливии унесло жизни более 11 тысяч человек. Еще 20 тысяч числятся пропавшими без вести, а тела почти двух тысяч погибших, в том числе детей, смыло в море. Города Дерна, Бенгази и Джабаль аль-Ахдар оказались практически смыты водой.