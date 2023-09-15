«Страшное пророчество сбылось»: экстрасенс Мишина предсказала чудовищное наводнение в Ливии
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Чудовищное по своей мощи наводнение в Ливии унесло жизни более 11 тысяч человек. Еще 20 тысяч числятся пропавшими без вести, а тела почти двух тысяч погибших, в том числе детей, смыло в море. Города Дерна, Бенгази и Джабаль аль-Ахдар оказались практически смыты водой.
О грядущей катастрофе на страницах нашего издания предупреждала известная ясновидящая Инна Мишина. Картины разрушений, вызванных буйством природы, пришли к ней во сне.
«Я плаваю, рядом дельфины. На меня обрушивается страшный цунами. После чего я и люди, которые были рядом, попадают в пасть кита», — заявила тогда экстрасенс в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Ясновидящая поняла, что несколько городов будут практически смыты с лица земли.
«Я понимаю, что умерла, и смотрю со стороны. Смывает города, люди пачками уходят в море. Бешеный страх. Видела горящие буквы «И» и «Т», — предсказала Мишина.
Пока удар стихии приняла на себя Ливия, но миру нужно приготовится: провидица отметила, что это только начало страшной жатвы, которую замышляет природа.
Напомним, что ясновидящая Мишина также предсказала череду авиакатастроф.