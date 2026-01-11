Страшный день 11 января: верующим напомнили о главых запретах в день вифлеемской трагедии
В день вифлеемской трагедии россиянам следует избавляться от лишних вещей в доме
Фото: [Саввино-Сторожевский монастырь/Медиасток.рф]
Православный мир 11 января 2026 года вспоминает одну из самых печальных страниц евангельской истории — гибель 14 тысяч вифлеемских младенцев, ставших первыми невольными мучениками за Христа. В народной традиции эта дата прочно закрепилась под названием «Страшный день». Несмотря на разгар Святок, это время считается периодом особого разгула темных сил, требующим от человека предельной осторожности и духовной дисциплины. Главный практический смысл дня заключается в защите дома и близких, а также в осознанном воздержании от привычных дел ради сохранения благополучия, передает rostov.aif.ru.
Для удобства планирования этого дня стоит обратить внимание на конкретные рекомендации и запреты, которые веками помогали людям избегать неприятностей.
Что рекомендуется сделать 11 января:
- Устроить домашнее «очищение»: избавление от ненужных вещей и мусора символизирует освобождение от старых проблем и готовность к переменам.
- Уделить внимание детям: в этот день принято проявлять максимум заботы, рассказывать добрые сказки и оберегать младших членов семьи от любого негатива.
- Посетить храм: молитва о невинно убиенных младенцах и о благополучии собственных детей считается лучшим духовным щитом.
- Присмотреться к будущему: вечер Страшного дня считается идеальным временем для гаданий на суженого и судьбу, так как грань между мирами становится максимально тонкой.
Категорические запреты дня:
- Не желайте здоровья и удачи: по народным поверьям, в этот день добрые слова могут сработать «наоборот», поэтому лучше обойтись нейтральными приветствиями.
- Не оставляйте детей без присмотра: предки верили, что именно 11 января нечистая сила особенно активна и ищет уязвимые души.
- Не беритесь за ножницы: стрижка волос или ногтей в этот праздник сулит финансовые неудачи и потерю жизненной энергии.
- Не входите в конфликты: вмешательство в чужие ссоры или начало собственных разборок грозит тем, что негатив затянется на долгие месяцы.
- Не начинайте важные проекты: любые серьезные дела лучше перенести на 12 января, чтобы избежать досадных помех.
Помимо духовных и бытовых правил, 11 января служит важным ориентиром для тех, кто следит за природными циклами. Народные приметы этого дня позволяют составить точный прогноз на ближайшие сезоны.
Природные индикаторы погоды:
- Тепло и оттепель: верный знак того, что весна придет рано и будет очень ласковой.
- Сильная метель: предвестник дождливого и прохладного лета, что важно учитывать при планировании отпусков.
- Мерцающие звезды и северный ветер: явные сигналы о том, что в ближайшие дни ударят крепкие морозы.
- Запотевшие окна в доме: предсказание скорого потепления в ближайшие сутки.
Соблюдение этих простых правил поможет провести 11 января осознанно и безопасно. Несмотря на грозное название, Страшный день — это прежде всего повод проявить доброту к близким и настроиться на созидательный лад, оставив все тревоги в прошлом.
