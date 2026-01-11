Страшный день 11 января: верующим напомнили о главых запретах в день вифлеемской трагедии

Православный мир 11 января 2026 года вспоминает одну из самых печальных страниц евангельской истории — гибель 14 тысяч вифлеемских младенцев, ставших первыми невольными мучениками за Христа. В народной традиции эта дата прочно закрепилась под названием «Страшный день». Несмотря на разгар Святок, это время считается периодом особого разгула темных сил, требующим от человека предельной осторожности и духовной дисциплины. Главный практический смысл дня заключается в защите дома и близких, а также в осознанном воздержании от привычных дел ради сохранения благополучия, передает rostov.aif.ru .

Для удобства планирования этого дня стоит обратить внимание на конкретные рекомендации и запреты, которые веками помогали людям избегать неприятностей.

Что рекомендуется сделать 11 января:

Устроить домашнее «очищение»: избавление от ненужных вещей и мусора символизирует освобождение от старых проблем и готовность к переменам.

Уделить внимание детям: в этот день принято проявлять максимум заботы, рассказывать добрые сказки и оберегать младших членов семьи от любого негатива.

Посетить храм: молитва о невинно убиенных младенцах и о благополучии собственных детей считается лучшим духовным щитом.

Присмотреться к будущему: вечер Страшного дня считается идеальным временем для гаданий на суженого и судьбу, так как грань между мирами становится максимально тонкой.

Категорические запреты дня:

Не желайте здоровья и удачи: по народным поверьям, в этот день добрые слова могут сработать «наоборот», поэтому лучше обойтись нейтральными приветствиями.

Не оставляйте детей без присмотра: предки верили, что именно 11 января нечистая сила особенно активна и ищет уязвимые души.

Не беритесь за ножницы: стрижка волос или ногтей в этот праздник сулит финансовые неудачи и потерю жизненной энергии.

Не входите в конфликты: вмешательство в чужие ссоры или начало собственных разборок грозит тем, что негатив затянется на долгие месяцы.

Не начинайте важные проекты: любые серьезные дела лучше перенести на 12 января, чтобы избежать досадных помех.

Помимо духовных и бытовых правил, 11 января служит важным ориентиром для тех, кто следит за природными циклами. Народные приметы этого дня позволяют составить точный прогноз на ближайшие сезоны.

Природные индикаторы погоды:

Тепло и оттепель: верный знак того, что весна придет рано и будет очень ласковой.

Сильная метель: предвестник дождливого и прохладного лета, что важно учитывать при планировании отпусков.

Мерцающие звезды и северный ветер: явные сигналы о том, что в ближайшие дни ударят крепкие морозы.

Запотевшие окна в доме: предсказание скорого потепления в ближайшие сутки.

Соблюдение этих простых правил поможет провести 11 января осознанно и безопасно. Несмотря на грозное название, Страшный день — это прежде всего повод проявить доброту к близким и настроиться на созидательный лад, оставив все тревоги в прошлом.

Ранее сообщалось, что священник Волков объяснил популярность Старого Нового года двумя датами.