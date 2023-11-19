«Страшный грех»: ясновидящая рассказала, почему запрещено желать удачи

Впереди новогодние праздники и, конечно, люди будут желать друг другу удачи. Однако не многие знают, что в православии подобные пожелания — это один из самых страшных грехов.

Ясновидящая Инна Мишина рассказала, почему безобидное пожелание удачи на самом деле приносит в жизнь людей только негатив. По ее словам, Удача или Молох у древних язычников, римлян, шумеров и карфагенян был богом счастья. Однако он славился небывалой жестокостью.

«Ему приносили кровавые жертвы, чаще всего грудных младенцев. Молох был чрезвычайно жестоким богом, и многие римляне верили, что без кровавых жертв можно было даже не рассчитывать на везение», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Сама идея так называемой удачи противна православной церкви, уверена ясновидящая.

«Православные христиане считают, что все события в жизни человека предусмотрены волей Бога. Вместо того, чтобы полагаться на случай, православные верят в Божий промысел. Пожелания благополучия и помощи Божией встречают больший ответ в душе верующего, чем пожелание удачи», — добавила Мишина.

Никогда не желают удачи докторам перед операцией, актерам перед выходом на сцену, студентам перед экзаменами. Эти запреты соблюдают множество людей, причем неспроста. Скажите лучше «с Богом!», и тогда любое дело завершится удачно, заключила собеседница издания.

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